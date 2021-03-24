СБУ виявила схрон зі зброєю в затриманого напередодні бойовика

Джерело:СБУ
Служба безпеки України виявила на Харківщині схрон з бойовими засобами ураження, зокрема реактивними штурмовими гранатами РШГ-1, виготовленими у Росії. Зброю вдалося знайти за нотатками бойовика, якого затримали 23 березня.
Співробітники спецслужби під час проведення слідчих дій виявили у бойовика нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце у лісі неподалік Харкова.
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Там правоохоронці виявили схованку із щільно упакованими військовими засобами ураження російського виробництва.
Зі схрону вилучили
За попередньою інформацією, схованку облаштували учасники незаконних збройних формувань для вчинення терактів на підконтрольній українській владі території.
Наразі тривають подальші слідчі дії.
У затриманого бойовика знайшли схрон зі зброєю: дивіться відео