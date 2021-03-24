СБУ виявила схрон зі зброєю в затриманого напередодні бойовика

Служба безпеки України виявила на Харківщині схрон з бойовими засобами ураження, зокрема реактивними штурмовими гранатами РШГ-1, виготовленими у Росії. Зброю вдалося знайти за нотатками бойовика, якого затримали 23 березня.

Співробітники спецслужби під час проведення слідчих дій виявили у бойовика нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце у лісі неподалік Харкова.

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СБУ знайшла схрон зброї

Там правоохоронці виявили схованку із щільно упакованими військовими засобами ураження російського виробництва.

Зі схрону вилучили

10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;

2 протипіхотні міни МОН-50;

30 гранат Ф-1 та РГД-5;

20 запалів до ручних гранат;

майже 6 кг пластичної вибухівки;

6 електродетонаторів;

2 запалювальні трубки;

десятки метрів детонуючого та вогнепровідного шнурів;

електродріт і елементи живлення;

понад 2 200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 міліметрів.

За попередньою інформацією, схованку облаштували учасники незаконних збройних формувань для вчинення терактів на підконтрольній українській владі території.

Наразі тривають подальші слідчі дії.

Як СБУ вийшла на сховок

Спецслужба 23 березня затримала на Харківщині бойовика так званої "ЛНР".

Правоохоронці з'ясували, що громадянин України за власною ініціативою розпочав співпрацю з окупантами. Він примкнув до так званого "народного ополчення Донбасу".

Слідство щодо нього і дозволило виявити склад зброї.

У затриманого бойовика знайшли схрон зі зброєю: дивіться відео