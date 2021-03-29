СБУ виявила російського шпигуна: новий скандал у податковій міліції

Нещодавно Служба безпеки України затримала за підозрою у державній зраді високопоставленого податківця. Едуард Устінов – підполковник Головного оперативного управління податкової міліції. СБУ вважає, що він працював на росіян.

Детальніше про те, що цінного міг повідомляти ворогу підполковник української податкової міліції – у блозі.

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Мав доступ до баз даних

По-перше, він мав доступ до баз даних негласних слідчо-розшукових дій. Тобто відстежував, за ким могли слідкувати українські правоохоронці і за підозрою у якому злочині. Наприклад, кого прослуховували за підозрою у тероризмі, тобто у співпраці з російськими найманцями.

Крім того, затриманий Устінов мав спеціальний доступ до баз даних, у яких зберігалася особиста інформація не лише про звичайних громадян України. А й, навіть, особисті дані самих працівників СБУ та офіцерів української військової розвідки, їхні:

адреси;

телефони;

інформація про членів сімей тощо.

І як вважає Служба безпеки України, цими особистими даними українських розвідників затриманий і ділився з росіянами.

Ця історія ще важливіша, бо вже не вперше працівник української податкової міліції видає ворогу важливу інформацію.

Вибухівка під авто Буданова

Пам'ятаєте історію 2-річної давнини? Тоді у Києві невідомий спробував вночі закласти вибухівку під автомобіль українського розвідника Кирила Буданова.

Наразі Кирил Буданов очолює Головне управління розвідки Міноборони.

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Втім під час встановлення вибухового пристрою пролунав вибух і поранений підривник опинився в руках українських правоохоронців.

З'ясувалося, що він був членом російської диверсійної групи, яка до того встигла вбити двох досвідчених українських розвідників:

полковника Хараберюша у Маріуполі;

полковника Шаповала у Києві.

Руслан Ткачук – майор податкової міліції, передавав росіянам не лише дані про адреси, телефони та паспорти українських розвідників. Він, отримавши доступ до системи відеокамер Національної поліції, зливав ворогу відео про пересування наших офіцерів розвідки.

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Це і дозволило, зрештою, російським диверсантам вирахувати на якому автомобілі їздив командир спецрозділу української розвідки Максим Шаповал і закласти під його машину вибухівку у Києві, від чого Шаповал і загинув.

Керівництво податкової міліції не слідкує за підлеглими

І здавалося б, затримання посібника ворога 2 роки тому мало б підштовхнути керівництво української податкової міліції до того, щоб пильніше слідкувати за своїми підлеглими. Але ні – все навпаки.

Коли підривник-невдаха почав говорити, то з'ясувалося, що його групу забезпечував інформацією зрадник в українських правоохоронних органах.

Воно не просто не завадило там з'явитися другому шпигуну, а ще й всіляко допомагало йому. Бо спецдозволи на доступ до баз даних підполковнику Устінову особисто підписував нинішній глава державної фіскальної служби та керівник податкової міліції – Вадим Мельник.



Вадим Мельник / Фото "Логос Україна"

Устінов є близьким до Мельника

За даними журналіста Юрія Бутусова, підозрюваний у шпигунстві Устінов взагалі є дуже близьким до Мельника і є ледь не його правою рукою.

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Про самого Мельника я розповідав у "Праві на правду" кілька років тому. Зокрема, як цей багаторічний керівник податкової міліції, органу, який системно "кошмарить" бізнес, заволодів:

джипом Porsche Cayenne;

мільйонами готівки;

кількома квартирами у Києві;

класикою для українського впливового силовика – салоном краси для своєї дружини.

І тепер СБУ з'ясовуватиме, чи затриманий Устінов збирав секретні дані для росіян з власної ініціативи, чи за вказівкою свого керівника – головного податкового міліціонера України.

Бо, виявляється, Мельник погоджував доступ Устінову до закритої інформації вже навіть після його затримання і арешту.

І наразі навіть не зрозуміло – може, це й непогано, якщо виявиться, що чималі статки цього головного податкового міліціонера – отримані через створення проблем підприємцям, а не внаслідок продажу росіянам важливих секретів українських спецслужб.

Проте якби керівництво держави регулярно дивилося б випуски нашої програми, воно звільнило б Мельника ще 3 роки тому, коли я розповідав про нього вперше.

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І, поставивши на чолі податкової міліції іншу людину, можливо, завадило б участі її працівників у спецопераціях росіян. Побачимо, як зреагує на цю резонансну інформацію про головного податкового міліціонера країни вже нинішня влада.