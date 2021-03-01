Контрабандисти намагалися вивезти з України колекцію цінностей майже на мільйон доларів: фото
Працівники СБУ затримали членів організованого угрупування, яке займалося незаконним вивезенням культурних цінностей з України. За даними слідства, зловмисники підготували до контрабандного перевезення чималу колекцію речей вартістю майже у 1 мільйон доларів.
Джерело:Пресслужба СБУ
Вивозили цінності фігуранти провадження для продажу у країнах Євросоюзу. Для цього вони організували канал, яким користувалися для незаконної діяльності.
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Антична зброя та монети 1800 – 1900 років
Як з'ясували правоохоронці, контрабандисти переправляли іноземним замовникам товари через сервіси міжнародного поштового зв’язку, а щоб приховати злочини – вказували у деклараціях неправдиву інформацію щодо відправлення.
Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів вивезення культурних цінностей за межі держави.
Під час підготовки до відправлення великої колекції членів угрупування затримали.
У них вилучили:
- 21 одиницю холодної зброї античного та інших періодів;
- золоті та срібні монети часів Київської Русі, а також 1800 – 1900 років;
- предмети побуту старовини.
Речі, які зловмисники хотіли вивезти до Євросоюзу, вилучили та відправили на експертизу. Незабаром слідчі повідомлять організаторам угрупування про підозру у контрабанді.
Речі ж, які вилучили у зловмисників, можуть передати до музейного фонду держави.
Дивіться фото колекції культурних цінностей, яку хотіли вивезти до Європи / Фото пресслужби СБУ:
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