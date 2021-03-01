Працівники СБУ затримали членів організованого угрупування, яке займалося незаконним вивезенням культурних цінностей з України. За даними слідства, зловмисники підготували до контрабандного перевезення чималу колекцію речей вартістю майже у 1 мільйон доларів.

Вивозили цінності фігуранти провадження для продажу у країнах Євросоюзу. Для цього вони організували канал, яким користувалися для незаконної діяльності.

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Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років. Якщо, звісно, суд визнає їх провину.

Антична зброя та монети 1800 – 1900 років

Як з'ясували правоохоронці, контрабандисти переправляли іноземним замовникам товари через сервіси міжнародного поштового зв’язку, а щоб приховати злочини – вказували у деклараціях неправдиву інформацію щодо відправлення.

Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів вивезення культурних цінностей за межі держави.

Під час підготовки до відправлення великої колекції членів угрупування затримали.

У них вилучили:

21 одиницю холодної зброї античного та інших періодів;

золоті та срібні монети часів Київської Русі, а також 1800 – 1900 років;

предмети побуту старовини.

Речі, які зловмисники хотіли вивезти до Євросоюзу, вилучили та відправили на експертизу. Незабаром слідчі повідомлять організаторам угрупування про підозру у контрабанді.

Речі ж, які вилучили у зловмисників, можуть передати до музейного фонду держави.

Дивіться фото колекції культурних цінностей, яку хотіли вивезти до Європи / Фото пресслужби СБУ: