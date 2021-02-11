200 євро за документ: СБУ викрила шахраїв, які підробляти паспорти Євросоюзу

11 лютого 2021 , 10:00
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Джерело:

СБУ

Служба безпеки України на Донеччині припинила діяльність міжрегіональної групи, яка підробляла паспорти країн Євросоюзу. Схему організували 3 мешканців Запоріжжя.

Ймовірні зловмисники облаштували підпільну типографію у Запоріжжі. Там вони і виготовляли підроблені документи.

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Деталі незаконної схеми

До оборудки фігуранти залучили кількох працівників легальних компаній із працевлаштування за кордоном. Підробки збували через 2 рекрутингові агентства.

Де продавали "паспорти"

  • У Києві;
  • Запорізькій області;
  • Одеській області;
  • Донецькій областях.

Вартість одного фейкового паспорта стартувала від 200 євро.

Правоохоронці провели 9 одночасних санкціонованих обшуків в офісах компаній та за місцями мешкання фігурантів справи у Запоріжжі, Дніпрі та Білій Церкві.


СБУ викрила шахраїв, які виготовляли фейкові паспорти

Що вилучили правоохоронці

  • Понад 20 готових підроблених паспортів;
  • 600 пластикових бланків для виготовлення документів;
  • поліграфічне та комп'ютерне обладнання;
  • готівку, банківські картки та мобільні телефони:
  • штампи, печатки, чорнові нотатки, які підтверджують протиправну діяльність.

За попередніми оцінками, вартість вилучених підробок та бланків на чорному ринку становить 18 мільйонів гривень за тіньовими розцінками,
– розповіли у СБУ.


Під час обшуків виявили речі, які підтверджують злочини

Розслідування проводили за 2 статтями – шахрайство та підроблення документів.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення усіх винних до відповідальності.