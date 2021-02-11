200 євро за документ: СБУ викрила шахраїв, які підробляти паспорти Євросоюзу
Служба безпеки України на Донеччині припинила діяльність міжрегіональної групи, яка підробляла паспорти країн Євросоюзу. Схему організували 3 мешканців Запоріжжя.
Джерело:СБУ
Ймовірні зловмисники облаштували підпільну типографію у Запоріжжі. Там вони і виготовляли підроблені документи.
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Деталі незаконної схеми
До оборудки фігуранти залучили кількох працівників легальних компаній із працевлаштування за кордоном. Підробки збували через 2 рекрутингові агентства.
Де продавали "паспорти"
- У Києві;
- Запорізькій області;
- Одеській області;
- Донецькій областях.
Вартість одного фейкового паспорта стартувала від 200 євро.
Правоохоронці провели 9 одночасних санкціонованих обшуків в офісах компаній та за місцями мешкання фігурантів справи у Запоріжжі, Дніпрі та Білій Церкві.
СБУ викрила шахраїв, які виготовляли фейкові паспорти
Що вилучили правоохоронці
- Понад 20 готових підроблених паспортів;
- 600 пластикових бланків для виготовлення документів;
- поліграфічне та комп'ютерне обладнання;
- готівку, банківські картки та мобільні телефони:
- штампи, печатки, чорнові нотатки, які підтверджують протиправну діяльність.
За попередніми оцінками, вартість вилучених підробок та бланків на чорному ринку становить 18 мільйонів гривень за тіньовими розцінками,
– розповіли у СБУ.
Під час обшуків виявили речі, які підтверджують злочини
Розслідування проводили за 2 статтями – шахрайство та підроблення документів.
Наразі тривають слідчі дії для притягнення усіх винних до відповідальності.
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