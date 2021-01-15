Контррозвідники Служби безпеки заблокували діяльність комерційної структури, із якою Міноборони уклало договір про постачання артилерійських снарядів. Зловмисники отримали понад 50 мільйонів гривень.

Контракт із компанією Міністерство оборони підписувало у межах державного оборонного замовлення. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Дивіться також Привласнили 130 мільйонів замість ремонту нафтопроводу: СБУ викрила схему на Житомирщині

Снаряди, які мали отримати Збройні сили, при цьому були геть неякісними.

Які боєприпаси могли отримати військові

За даними спецслужби, столична компанія виробляла снаряди кустарним шляхом непристосованих для цього приміщеннях.

Тож, снаряди виявилися непридатними до використання та були вилучені.

Під час обшуків в офісі та у квартирах фігурантів справи оперативники вилучили технічну документацію, а також бухгалтерські записи та комп'ютери із доказами злочинної діяльності.



Слідчі впевнилися у тому, що снаряди виготовляли у непристосованих для цього приміщеннях / Фото пресслужби СБУ

Державна зрада

Злочин слідчі СБУ кваліфікували як державну зраду. Чи затримали правоохоронці бодай когось з фігурантів справи, невідомо.

Втім, якщо суд визнає провину фігурантів провадження, їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Також працівники Служби перевіряють керівництво підприємства щодо можливого умисного вчинення шкоди обороноздатності України.



Неякісні снаряди вилучили / Фото пресслужби СБУ