Контррозвідка Служби безпеки України в Івано-Франківській області викрила керівницю угруповання бойовиків, учасники якого воювали проти сил Антитерористичної операції на Донбасі. Вона підбирала вогневі точки та коригувала обстріли позицій підрозділів Збройних сил України.

Зловмисниця також причетна до захоплення будівлі СБУ в Луганську. Про це повідомляє у фейсбуці Управління Служби безпеки в Івано-Франківській області.

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Що повідомили в СБУ

Контррозвідники встановили, що мешканка Луганська очолила угруповання у складі так званого "Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ". Його учасники вели бойові дії проти українських військових у 2014 році.

Надалі в складі відділення артилерійської розвідки так званої "10 окремої артилерійської бригади другого армійського корпусу НМ ЛНР", зловмисниця підбирала вогневі точки для стрільби та коригувала обстріли позицій підрозділів ЗСУ.

Досудове розслідування слідчі завершили.

Затверджений прокуратурою обвинувальний акт за статтею Кримінального кодексу про участь у терористичній організації скеровано до суду.

Пособниці проросійських бойовиків загрожує ув'язнення терміном від 8 до 15 років.

Наразі СБУ документує факти протиправної діяльності учасників НЗФ для притягнення їх до відповідальності.



СБУ викрила пособницю бойовиків так званої"ЛНР", яка коригувала вогонь по позиціях ЗСУ / Фото СБУ



СБУ викрила пособницю бойовиків так званої "ЛНР", яка коригувала вогонь по позиціях ЗСУ / Фото СБУ