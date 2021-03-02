Мільйон гривень хабаря: СБУ викрила податківця на Тернопільщині

Служба безпеки України викрила керівника одного з районних підрозділів Державної податкової інспекції у Тернопільській області через хабар у мільйон гривень. Він вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури.

За даними СБУ, податківець обіцяв підприємцю зменшити розмір штрафних санкцій. Також чиновник заявляв, що не скеровуватиме результати перевірок правоохоронцям для реєстрації кримінального провадження.

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Для передачі грошей податківець залучив свого знайомого, як посередника. Втім, правоохоронці затримали його під час отримання всієї суми.

Обом причетним до справи вони вже повідомили про підозру.



Податківець вимагав мільйон гривень хабаря / Фото СБУ

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Як повідомили у пресслужбі СБУ, до суду вже скерували клопотання щодо обрання податківцю та його спільнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.