Підприємець, який неодноразово перемагав у конкурсах на постачання продукції для національних збірних. Однак забезпечити поставки вчасно він не міг. Або ж його товари були поганої якості.

Саме для того, щоб чиновники змінили умови тендерів, підприємець хотів підкупити чиновників держпідприємств міністерства молоді та спорту. Про це повідомили у СБУ.

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Для "закриття очей" на недоліки чоловік нібито пропонував службовцям 2 мільйони гривень.

Тендерний тролінг

Як стверджують слідчі, підконтрольні зловмиснику фірми брали участь у конкурсних торгах із наднизькими цінами. Фактично ж організатор цієї схеми не мав товарів, які збирався продавати.

Лише після перемоги в тендері зловмисник нібито виходив на легальних виробників продукції, в яких він вигравав торги, та пропонував продати йому товари нижче собівартості. Також він пропонував заплатити йому за відмову від перемоги.

За фактом правопорушення слідчі СБУ відкрили кримінальну справу за статтею про спробу дати хабар службовій особі. Разом із безпосереднім організатором схеми затримали такого посередника.

Взяли їх на гарячому – під час спроби передати службовцям пакет із фальсифікованими документами.

Незабаром фігурантам справи обиратимуть запобіжний захід.