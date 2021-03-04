Служба безпеки України попередила незаконне відшкодування ПДВ на велетенську суму – майже 1 мільярд гривень. Оперативники встановили низку фірм, які займались махінаціями з безтоварними операціями.

Підприємства проводили фіктивні безтоварні операції. Завдяки цьому фірми могли претендувати на безпідставне відшкодування податку на додану вартість.

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Махінації виявили податківці під час перевірок

Близько 1 мільярда гривень винахідливим зловмисникам мала повернути держава.

Згідно з матеріалами слідства, Державна податкова служба провела контрольно-перевірочні заходи. Таким чином, задекларовані суми бюджетного відшкодування ПДВ зменшились на значну суму, а саме – 992 мільйони 300 тисяч гривень.

Викриттям займались фахівці СБУ з економічної безпеки

Викриттям шахраїв займались фахівці Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. Допомагали їм у цьому податківці.

Зверніть увагу! У липні 2020 року С лужбі безпеки вдалось заблокувати податкову схему. У ній брали участь близько 400 суб'єктів господарської діяльності, які завдавали збитків держави на 2 мільярди щомісяця.