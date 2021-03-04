Хотіли обдурити державу на мільярд: СБУ викрила низку підприємств-махінаторів
Служба безпеки України попередила незаконне відшкодування ПДВ на велетенську суму – майже 1 мільярд гривень. Оперативники встановили низку фірм, які займались махінаціями з безтоварними операціями.
Джерело:пресслужба СБУ
Підприємства проводили фіктивні безтоварні операції. Завдяки цьому фірми могли претендувати на безпідставне відшкодування податку на додану вартість.
Махінації виявили податківці під час перевірок
Близько 1 мільярда гривень винахідливим зловмисникам мала повернути держава.
Згідно з матеріалами слідства, Державна податкова служба провела контрольно-перевірочні заходи. Таким чином, задекларовані суми бюджетного відшкодування ПДВ зменшились на значну суму, а саме – 992 мільйони 300 тисяч гривень.
Викриттям займались фахівці СБУ з економічної безпеки
Викриттям шахраїв займались фахівці Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. Допомагали їм у цьому податківці.
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