"Українські фашисти": СБУ викрила мережу агітаторів під керівництвом Росії

СБУ викрила діяльність мережі інтернет-агітаторів, якими керувала Росія. Горе-агітатори перебували на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей.

Джерело: Служба безпеки України

У своїх матеріалах агітатори розпалювали порушення територіальної цілісності України та міжнаціональну ворожнечу.

Актуально Є загроза російського вторгнення, зокрема з Криму, – СБУ

Деталі про затриманих

На Дніпропетровщині фахівці СБУ затримали уродженця Донецька. Чоловік закликав винищувати міфічних "українських фашистів" та закликав до "русского мира". Окрім того, затриманий розповсюджував матеріали на підтримку окупації Криму та Донбасу.

На Херсонщині СБУ затримала жителя міста Олешки. Чоловік поширював у забороненій соцмережі антиукраїнські матеріали. У них виправдовували збройну агресію проти України, а також закликав приєднати центральні, східні та південні області до Росії.

На Закарпатті у місті Берегово горе-агітатор створив низку фейкових акаунтів. Через них у мережі він закликав до порушення територіальної цілісності України. Чоловік агітував відокремити Закарпаття.

На Полтавщині виявили агітаторку, яка пропагувала сепаратизм та закликала змінити межі території України.

Наразі тривають слідчі дії.