"Українські фашисти": СБУ викрила мережу агітаторів під керівництвом Росії
СБУ викрила діяльність мережі інтернет-агітаторів, якими керувала Росія. Горе-агітатори перебували на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей.
Джерело: Служба безпеки України
У своїх матеріалах агітатори розпалювали порушення територіальної цілісності України та міжнаціональну ворожнечу.
Актуально Є загроза російського вторгнення, зокрема з Криму, – СБУ
Деталі про затриманих
- На Дніпропетровщині фахівці СБУ затримали уродженця Донецька. Чоловік закликав винищувати міфічних "українських фашистів" та закликав до "русского мира". Окрім того, затриманий розповсюджував матеріали на підтримку окупації Криму та Донбасу.
- На Херсонщині СБУ затримала жителя міста Олешки. Чоловік поширював у забороненій соцмережі антиукраїнські матеріали. У них виправдовували збройну агресію проти України, а також закликав приєднати центральні, східні та південні області до Росії.
- На Закарпатті у місті Берегово горе-агітатор створив низку фейкових акаунтів. Через них у мережі він закликав до порушення територіальної цілісності України. Чоловік агітував відокремити Закарпаття.
- На Полтавщині виявили агітаторку, яка пропагувала сепаратизм та закликала змінити межі території України.
Наразі тривають слідчі дії.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter