СБУ провела масштабну спецоперацію й викрила велику мережу агентів спецслужб Росії, які дестабілізували ситуацію в Україні. Зловмисники діяли через телеграм-канали.

Джерело: СБУ

Крім того, агенти займались розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Російської Федерації.

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Мережа створена так званим 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "руської весни". Вони наразі "базуються" на території підконтрольної Росії "ПМР" – Придністровської Молдовської Республіки в Тирасполі.

Схема діяльності агентів РФ / Скриншот СБУ

Спецслужби країни-агресора залучили українських громадян до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів.

Ось назви цих каналів:

"Легитимный"

"Резидент"

"Картель"

"Сплетница"

"Чорний квартал"

"Политический расклад"

"Нетипичное Запорожье"

"Тремпель Харьков"

"Одесский фраер"

"Днепр live"

"Кривой Рог онлайн"

"Николаев live"

"Херсон live"

"Головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один із організаторів масових заворушень під час одеського "Антимайдану". Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Телеграм-канали, які контролюють спецслужби Росії / Скриншот СБУ

Зрадник особисто адмініструє 12 Telegram-каналів, спілкується з замовниками матеріалів, звітує російським кураторам про виконану роботу та погоджує можливість розміщення замовних матеріалів. Вартість розміщення публікацій становить від кількох сотень у регіональних і до 25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах.

Служба безпеки України вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів. Перевіряється їхня причетність до протиправної діяльності на шкоду інформбезпеці держави.

Створювали паніку

Матеріали, які поширювали у Telegram-каналах, були направлені на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації. Ключовим завданням виконавців були:

дискредитація органів державної влади,

вплив на державну політику,

штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян.

Збирали інформація для Росії

СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомлено про підозру у вчиненні злочину – державна зрада.

Додатково оперативники отримали матеріали, які можуть свідчити про причетність затриманої громадянки до збирання інформації, що становить державну таємницю, в інтересах спецслужб РФ.

У неї вилучено електронний носій з персональними даними великої кількості співробітників правоохоронних органів, який був з нею під час відпочинку в Домініканській республіці. СБУ неодноразово отримувала дані щодо використання цього регіону для конспіративних зустрічей співробітників спецслужби РФ з агентурним апаратом.