СБУ викрила корупційну схему на транзиті залізничного транспорту з Росії

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Джерело:

СБУ

Служба безпеки України спіймала керівників підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень на корупції. Їхня оборудка під час транзитного перевезення товарів з Росії завдала державі збитків на понад 5 мільйонів гривень.

За попередніми даними слідства, посадовці отримували гроші від експедиторських компаній, які супроводжували транспортування продукції з Росії до однієї з країн Євросоюзу.

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Як працювала незаконна схема

  • Гроші учасникам схеми давали за послуги простою рухомого складу на залізничній станції.
  • Для цього посадовці Ужгородської дирекції залізничних вносили неправдиві дані у звітну документацію.
  • Своїми діями вони завдали державі збитків на суму понад 5 мільйонів гривень.

Що виявили під час обшуків

Правоохоронці обшукали місця роботи й проживання учасників оборудки. Там виявили фінансово-господарські документи із доказами протиправної діяльності.

Що загрожує фігурантам справи

  • Одному з керівників підрозділу вже оголосили про підозру за статтею про зловживання владою або службовим становищем.
  • Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших людей, причетних до схеми.