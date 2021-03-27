СБУ викрила корупційну схему на транзиті залізничного транспорту з Росії

Джерело:СБУ
Служба безпеки України спіймала керівників підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень на корупції. Їхня оборудка під час транзитного перевезення товарів з Росії завдала державі збитків на понад 5 мільйонів гривень.
За попередніми даними слідства, посадовці отримували гроші від експедиторських компаній, які супроводжували транспортування продукції з Росії до однієї з країн Євросоюзу.
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Правоохоронці обшукали місця роботи й проживання учасників оборудки. Там виявили фінансово-господарські документи із доказами протиправної діяльності.