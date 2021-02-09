СБУ викрила кандидата на службу в Нацгвардії, який приховав громадянство Росії

СБУ викрили кандидата на службу до батальйону оперативного призначення Нацгвардії, який намагався приховати російське громадянство. Зокрема, він за власною ініціативою звернувся з проханням про укладання контракту для військової служби.

У пресслужбі повідомили, що кандидат був мешканцем Києва та до 2016 року проживав на території окупованого Криму. Однак під час подання документів для проходження служби, він приховав інформацію про наявність паспорта громадянина Росії.

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За даними військової контррозвідки, чоловік отримав паспорт у 2019 році в окупованому Криму.

Наразі СБУ перевіряє інформацію про його причетність до мережі російських спецслужб.

Батальйон оперативного призначення Нацгвардії регулярно залучають до виконання завдань у районі проведення Операції Об'єднаних Сил.

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У пресслужбі додали, що усі необхідні заходи проводили спільно з командуванням Національної гвардії.