Розкрадання 58 мільйонів: СБУ викрила колишнього високопосадовця "Укрзалізниці" – фото

Працівники Служби безпеки задокументували злочин, який нібито вчинив колишній топменеджер "Укрзалізниці". За даними слідства, діяльність чоловіка призвела до 58,6 мільйона гривень збитків.

Як стверджують у СБУ, оборудка, яку нібито скоїв фігурант справи, стосувалася ремонту рухомого складу "Укрзалізниці". Для цього з бюджету виділили величезні суми.

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Правоохоронці стверджують, що підозрюваний залучив до виконання підрядних робіт фіктивну фірму.

Що відомо про розкрадання грошей "Укрзалізниці"

У компанії, яка мала проводити роботи, не було ані необхідних виробничих потужностей, ані кваліфікованого персоналу.

Замість працівників приватної фірми ремонт виконували представники "Укрзалізниці", використовуючи запчастини невідомого походження.

Крім того, сам ремонт здійснили у набагато менших обсягах, аніж було прописано в регламенті.

Також під час робіт порушували технологічні норми.



Ремонт проводили з порушенням технологій / Фото пресслужби СБУ

Згідно з висновками експертів, через оборудку "Укрзалізниця" отримала 58,6 мільйона гривень збитків. Крім того, внаслідок незаконних дій держава недоотримала 6,4 мільйона гривень податків.

Саме в ухиленні від сплати податків й підозрюють колишнього посадовця компанії.