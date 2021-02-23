Розкрадання 58 мільйонів: СБУ викрила колишнього високопосадовця "Укрзалізниці" – фото

Працівники Служби безпеки задокументували злочин, який нібито вчинив колишній топменеджер "Укрзалізниці". За даними слідства, діяльність чоловіка призвела до 58,6 мільйона гривень збитків.
Як стверджують у СБУ, оборудка, яку нібито скоїв фігурант справи, стосувалася ремонту рухомого складу "Укрзалізниці". Для цього з бюджету виділили величезні суми.
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Ремонт проводили з порушенням технологій / Фото пресслужби СБУ
Згідно з висновками експертів, через оборудку "Укрзалізниця" отримала 58,6 мільйона гривень збитків. Крім того, внаслідок незаконних дій держава недоотримала 6,4 мільйона гривень податків.
Саме в ухиленні від сплати податків й підозрюють колишнього посадовця компанії.