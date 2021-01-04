У Берегово Служба безпеки України викрила чоловіка, який закликав до зміни меж території України. Агітаційні тексти він поширював в соціальних мережах.

Мешканець області створив низку акаунтів, через які, зокрема, закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від України. Про це повідомляє пресслужба управління Служби безпеки України.

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СБУ не називає вік та ім'я чоловіка.

Що загрожує чоловіку

Затриманому повідомили про підозру за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна або без такої.



Затримання мешканця Закарпаття / Фото СБУ

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