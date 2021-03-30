Фінансувались з Росії: СБУ викрила ботоферми, які поширювали фейки про вакцинацію

Джерело:СБУ
У Хмельницькому Служба безпеки України викрила мережу ботоферм, які фінансувалися з території Росії. У своїх дописах вони поширювали фейки про вакцинацію проти COVID-19 та писали пости на підтримку терористичних організацій окупованого Донбасу.
Фінансування їм надходило з Росії через електронні гаманці санкційних платіжних систем. Наразі кіберфахівці СБУ заблокували діяльність цих ботоферм.
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Служба безпеки встановила, що незаконну схему організували 4 мешканців Хмельницького. Комп'ютерне обладнання вони розмістили в орендованому приміщенні торговельного центру та за місцями проживання.
Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили:
Правоохоронці вилучили спеціальне обладнання під час обшуків / Фото пресслужби СБУ
Зловмисники створювали і просували фейкові акаунти в соціальних мережах, в яких розповсюджували неправдиву інформацію.
Як зазначили у спецслужбі, мешканці Хмельницького забезпечували поширювання постів для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР".
До того ж обладнання організатори ботоферми використовували для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного телекомунікаційного трафіку.
Проти зловмисників відкрито провадження за частиною 2 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).
Організаторам незаконної схеми загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.
Зараз правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до створення ботоферми.