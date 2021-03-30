У Хмельницькому Служба безпеки України викрила мережу ботоферм, які фінансувалися з території Росії. У своїх дописах вони поширювали фейки про вакцинацію проти COVID-19 та писали пости на підтримку терористичних організацій окупованого Донбасу.

Фінансування їм надходило з Росії через електронні гаманці санкційних платіжних систем. Наразі кіберфахівці СБУ заблокували діяльність цих ботоферм.

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Мешканці Хмельницького створили мережу ботоферм

Служба безпеки встановила, що незаконну схему організували 4 мешканців Хмельницького. Комп'ютерне обладнання вони розмістили в орендованому приміщенні торговельного центру та за місцями проживання.

Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили:

комп'ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням;

Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи;

кілька сотень сім-карток.



Правоохоронці вилучили спеціальне обладнання під час обшуків / Фото пресслужби СБУ

Зловмисники створювали і просували фейкові акаунти в соціальних мережах, в яких розповсюджували неправдиву інформацію.

Як зазначили у спецслужбі, мешканці Хмельницького забезпечували поширювання постів для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР".

До того ж обладнання організатори ботоферми використовували для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного телекомунікаційного трафіку.

Що загрожує зловмисникам

Проти зловмисників відкрито провадження за частиною 2 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

Організаторам незаконної схеми загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Зараз правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до створення ботоферми.