У 2020 році військова контррозвідка Служби безпеки України змогла попередити серію терактів та викрити чимало шпигунів і ворожих агентів. Загалом за матеріалами СБУ винесли 47 вироків суду, з них 4 осіб засудили за державну зраду.

За порушення законодавства щодо охорони державної таємниці до відповідальності притягнули 269 посадовців. Про це повідомили у СБУ. Важливо 10 кілограмів на місяць: на Черкащині СБУ накрила потужну нарколабораторію – фото Звіт СБУ за 2020 рік у цифрах Співробітники СБУ викрили 3 шпигунів , 15 ворожих агентів, 40 учасників незаконних збройних формувань , а також попередили серію терактів у районі проведення Операції Об'єднаних сил.

, , а також попередили серію терактів у районі проведення Операції Об'єднаних сил. Також співробітники СБУ викрили 132 факти незаконного обігу військових засобів ураження, зокрема 4 схрони зі зброєю та боєприпасами.

військових засобів ураження, зокрема зі зброєю та боєприпасами. Вилучили 4 переносні зенітні ракетні комплекси, 11 керованих ракет, понад 120 реактивних протитанкових гранатометів, майже 3 тисячі гранат, понад 540 тисяч снарядів, мін, пострілів і набоїв до стрілецької зброї. Крім того, СБУ попередила економічні збитки державі на понад 9 мільярдів гривень. Військова контррозвідка СБУ запобігла незаконному відчуженню ділянок Міністерства оборони України загальною площею понад 26 тисяч гектарів на більше ніж 8 мільярдів гривень.