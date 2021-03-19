Служба безпеки України розслідує факти диверсій, вчинених посадовцями "Донецькоблгазу". Дії чиновників призвели до відключення 58 котелень у зоні проведення ООС.

Згідно з матеріалами СБУ, Шевченківський суд Києва наклав арешт на 49,99% акцій ПАТ "Донецькоблгаз".

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Частка належить компаніям з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. Акції контролюються громадянкою України, яка у 2014 році покинула державу і переховується в Росії,

– зазначили правоохоронці.

Рішенням суду права передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Окрім цього, ухвалили передачу арештованих акцій ПАТ "Донецькоблгаз" до НАК "Нафтогаз України".

Компанія має організувати недопущення втрати чи розтрати цього майна до моменту фактичної передачі активів в управління АРМА.

Що інкримінують підозрюваним

Дії підозрюваних кваліфікуються за статтею 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує від 10 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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