СБУ трактує неявку Шарія на допит як переховування від слідства
СБУ 22 лютого викликала проросійського блогера Анатолія Шарія на допит. Сам Шарій не з'явився, проте прислав своїх адвокатів. У Службі безпеки зауважили, таку поведінку можна трактувати як переховування від слідства.
Джерело:Преслужба СБУ
І адвоката Шарія Валентина Рибіна, і самого підозрюваного чекають на допиті вже 25 лютого.
До теми Адвокати Шарія прибули в СБУ, де мав відбутися допит скандального блогера
Шарія знову викликали на допит вже 25 лютого
Тоді у СБУ таки сподіваються провести небхідні слідчі дії, а також ознайомити сторону захисту із матеріалами провадження.
У Службі безпеки повідомили, що клопотання адвокатів буде розглянено та задоволено відповідно до вимог закону.
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