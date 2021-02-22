СБУ 22 лютого викликала проросійського блогера Анатолія Шарія на допит. Сам Шарій не з'явився, проте прислав своїх адвокатів. У Службі безпеки зауважили, таку поведінку можна трактувати як переховування від слідства.

І адвоката Шарія Валентина Рибіна, і самого підозрюваного чекають на допиті вже 25 лютого. До теми Адвокати Шарія прибули в СБУ, де мав відбутися допит скандального блогера Шарія знову викликали на допит вже 25 лютого Тоді у СБУ таки сподіваються провести небхідні слідчі дії, а також ознайомити сторону захисту із матеріалами провадження. У Службі безпеки повідомили, що клопотання адвокатів буде розглянено та задоволено відповідно до вимог закону. Новина доповнюється...