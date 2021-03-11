СБУ розслідує понад 16 тисяч справ про держзраду і тероризм

СБУ з 2014 року відкрила 16 643 кримінальні провадження щодо державної зради та тероризму. Майже всі вони пов'язані із збройною агресією та окупацією Росії.

Будь-який злочин проти державності – це не лише порушення Кримінального кодексу, а й спроба розхитати нашу країну. Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

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"Ми маємо з особливою увагою оцінювати масштаби таких загроз та реагувати на них відповідно", – наголосив чиновник.

Найрезонансніші справи

Артилерійські обстріли житлового масиву Маріуполя та автомобільної дороги у 2015 році.

Затримання колишнього співробітника Кабінету Міністрів, якого суд визнав винним у веденні підривної діяльності на користь Росії.

Засудження агента, котрий передавав російському ГРУ дані про ремонт і модернізацію військової техніки.

Реальні результати у розслідуванні кримінальних справ за статтею "Державна зрада" – надскладна робота. Її неможливо виконати без тісної співпраці з усіма правоохоронними органами,

– підкреслив Баканов.

Він подякував Офісу генпрокурора, Міністерству внутрішніх справ та іншим правоохоронним органам за системну роботу.

"Всі ми працюємо над тим, аби жоден злочин не залишився без законного покарання", – заявив голова СБУ.

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У відомстві наголосили, що наразі здійснюють досудове розслідування масштабної та багаторівневої справи. Мовиться про ведення агресивної війни проти України з боку Росії. У межах цього злочину СБУ оголосила низку підозр російським високопосадовцям. Серед них і заступнику міністра оборони Росії Андрію Картаполову.

У СБУ нагадали на важливості розслідування збиття літака Малайзійських авіаліній у 2014 році. У результаті чого в небі над Донецькою областю загинули 298 осіб.