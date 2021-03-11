СБУ з 2014 року відкрила 16 643 кримінальні провадження щодо державної зради та тероризму. Майже всі вони пов'язані із збройною агресією та окупацією Росії.

Будь-який злочин проти державності – це не лише порушення Кримінального кодексу, а й спроба розхитати нашу країну. Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

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"Ми маємо з особливою увагою оцінювати масштаби таких загроз та реагувати на них відповідно", – наголосив чиновник.

Найрезонансніші справи

Артилерійські обстріли житлового масиву Маріуполя та автомобільної дороги у 2015 році.

Затримання колишнього співробітника Кабінету Міністрів, якого суд визнав винним у веденні підривної діяльності на користь Росії.

Засудження агента, котрий передавав російському ГРУ дані про ремонт і модернізацію військової техніки.

Реальні результати у розслідуванні кримінальних справ за статтею "Державна зрада" – надскладна робота. Її неможливо виконати без тісної співпраці з усіма правоохоронними органами,

– підкреслив Баканов.

Він подякував Офісу генпрокурора, Міністерству внутрішніх справ та іншим правоохоронним органам за системну роботу.

"Всі ми працюємо над тим, аби жоден злочин не залишився без законного покарання", – заявив голова СБУ.

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У відомстві наголосили, що наразі здійснюють досудове розслідування масштабної та багаторівневої справи. Мовиться про ведення агресивної війни проти України з боку Росії. У межах цього злочину СБУ оголосила низку підозр російським високопосадовцям. Серед них і заступнику міністра оборони Росії Андрію Картаполову.

У СБУ нагадали на важливості розслідування збиття літака Малайзійських авіаліній у 2014 році. У результаті чого в небі над Донецькою областю загинули 298 осіб.

Зверніть увагу! Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов 11 березня заявив, що правоохоронці можуть відкрити кримінальні справи щодо держзради проти 236 депутатів. Мовиться про тих чиновників, які у 2010 році ратифікували Харківські угоди.