СБУ розшукує росіянина, який катував українських військових: фото

Служба безпеки України оголосила в розшук засновника терористичного угрупування "Пятнашка". Зокрема, він брав участь у катуванні українських військовослужбовців.

Джерело: СБУ

Засновник терористичного угрупування, який є громадянином Росії, має прізвисько Абхаз. У 2014 році він заснував й очолював незаконне збройне формування "Интернациональная бригада "Пятнашка" терористичної "ДНР".

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За даними слідчих СБУ, фігурант брав безпосередню участь у спротиві силам АТО/ООС на окупованій території Донецької області. Також він катував й знущався над захопленими українськими військовими та залякував мирних жителів.



Засновник терористичного угрупування​ / Фото СБУ

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Як повідомили в СБУ, наразі росіянин переховується на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області та невизнаної республіки Абхазія. Слідчі заочно вже повідомили зловмисникові про підозру.