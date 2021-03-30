СБУ проводить обшуки людей, причетних до організації Медведчука

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Співробітники Служби безпеки 30 березня проводять обшуки в представників організації "Український вибір", яку пов'язують з Медведчуком.

Інформацію про обшуки 24 каналу підтвердив речник СБУ Артем Дегтяренко.

Читайте також Під час окупації Криму Медведчук і Козак за безцінь купили бізнес у Росії, – "Схеми"

Що відомо про обшуки

Нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін написав у телеграмі, що 30 березня СБУ в кількох областях України обшуковує людей, пов'язаних з Медведчуком.

За його словами, правоохоронці підозрюють цих людей в сепаратизмі, тероризмі та інших злочинах.

Окрім того, Кузьмін традиційно звинуватив владу в "залякуванні опозиції та тиску на неї".

Головне про попередні обшуки в "Українському виборі"

  • 25 березня СБУ та Генеральна прокуратура провели обшуки в офісі ГО "Український вибір". Цю організацію пов'язують з нардепом від ОПЗЖ та кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.
  • 26 березня Служба безпеки повідомила про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір". Мовиться про Олександра Синявського, Івана Комелова та Олександра Слюсаренка.
  • Їх підозрюють в тому, що 2014 року вони сприяли проведенню незаконного референдуму і виборів у тимчасово анексованих Криму та Севастополі.

Новина доповнюється…