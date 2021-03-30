СБУ проводить обшуки людей, причетних до організації Медведчука

Співробітники Служби безпеки 30 березня проводять обшуки в представників організації "Український вибір", яку пов'язують з Медведчуком.

Інформацію про обшуки 24 каналу підтвердив речник СБУ Артем Дегтяренко.

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Що відомо про обшуки

Нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін написав у телеграмі, що 30 березня СБУ в кількох областях України обшуковує людей, пов'язаних з Медведчуком.

За його словами, правоохоронці підозрюють цих людей в сепаратизмі, тероризмі та інших злочинах.

Окрім того, Кузьмін традиційно звинуватив владу в "залякуванні опозиції та тиску на неї".

Головне про попередні обшуки в "Українському виборі"

25 березня СБУ та Генеральна прокуратура провели обшуки в офісі ГО "Український вибір". Цю організацію пов'язують з нардепом від ОПЗЖ та кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

26 березня Служба безпеки повідомила про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір". Мовиться про Олександра Синявського, Івана Комелова та Олександра Слюсаренка.

Їх підозрюють в тому, що 2014 року вони сприяли проведенню незаконного референдуму і виборів у тимчасово анексованих Криму та Севастополі.

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