СБУ проводить обшуки людей, причетних до організації Медведчука

Джерело:24 канал
Співробітники Служби безпеки 30 березня проводять обшуки в представників організації "Український вибір", яку пов'язують з Медведчуком.
Інформацію про обшуки 24 каналу підтвердив речник СБУ Артем Дегтяренко.
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Нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін написав у телеграмі, що 30 березня СБУ в кількох областях України обшуковує людей, пов'язаних з Медведчуком.
За його словами, правоохоронці підозрюють цих людей в сепаратизмі, тероризмі та інших злочинах.
Окрім того, Кузьмін традиційно звинуватив владу в "залякуванні опозиції та тиску на неї".
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