СБУ провела обшуки у Верховній Раді, Кабміні та РНБО через Харківські угоди

Служба безпеки України провела обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих Харківських угод. Зокрема, обшукали приміщення Верховної Ради, МЗС, Кабміну та РНБО.

Слідчі дії проводились для встановлення обставин, які підлягають документуванню у кримінальному провадженні. Під час обшуків виявили документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання угод усвідомлювало їх наслідки.

До теми Разумков сумнівається, що депутатів притягнуть до відповідальності за Харківські угоди

Де проводили обшуки:

Верховній Раді України, зокрема її комітетах;

Головному науково-експертному управлінні ВРУ;

Раді національної безпеки і оборони України;

Міністерстві закордонних справ України;

Кабінеті Міністрів України спільно з Державним бюро розслідувань.

У знайдених документах мовиться про збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Росії. Ці війська брали участь в подальшій окупації Криму.

Наразі СБУ проводить слідчі та процесуальні дії у справі, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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