Поряд з Офісами ОПЗЖ: Кива показав обшуки СБУ в організації Медведчука

Джерело:Фейсбук Іллі Киви
Ілля Кива розповів, що в одній будівлі з "Українським вибором", де в четвер, 25 березня, СБУ провела обшук, розташований офіс партії ОПЗЖ. Також у цій же будівлі є приймальні нардепів від політичної сили.
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Кива розповів, що обшук СБУ провела спільно з працівниками Офісу генпрокурора.
Зауважте ОПЗЖ відновила "камінь дружби" з Росією у Харкові: його розбили того ж дня – фото
За словами Киви, в ОПЗЖ такі дії силовиків розцінили як "тиск на політичну силу".
Ще один народний обранець від ОПЗЖ Ренат Кузьмін заявив, що офіс політсили розташований у тій же будівлі, що й проросійська громадська організація "Український вибір".