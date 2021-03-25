Поряд з Офісами ОПЗЖ: Кива показав обшуки СБУ в організації Медведчука
Ілля Кива розповів, що в одній будівлі з "Українським вибором", де в четвер, 25 березня, СБУ провела обшук, розташований офіс партії ОПЗЖ. Також у цій же будівлі є приймальні нардепів від політичної сили.
Джерело:Фейсбук Іллі Киви
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Кива розповів, що обшук СБУ провела спільно з працівниками Офісу генпрокурора.
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За словами Киви, в ОПЗЖ такі дії силовиків розцінили як "тиск на політичну силу".
Ще один народний обранець від ОПЗЖ Ренат Кузьмін заявив, що офіс політсили розташований у тій же будівлі, що й проросійська громадська організація "Український вибір".
Обшуки в офісі "Українського вибору"
- У четвер, 25 березня, СБУ та фахівці з Офісу генпрокурора провели обшук в офісі громадської організації "Український вибір".
- Цю ГО пов'язують з кумом Володимира Путіна, нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
- У СБУ розповіли, що представники "Українського вибору" можуть бути причетні до окупації Криму.
- Зокрема, сприяти незаконному референдуму і виборам на окупованому півострові у 2014 році.
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