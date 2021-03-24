СБУ провела обшук в агента НАБУ Шевченка: закидають створення збройних формувань

В агента Національного антикорупційного бюро України Євгена Шевченка Служба безпеки України провела обшуки. Чоловіку інкримінують створення незаконних збройних формувань.

Про обшуки 24 березня у своєму помешканні повідомив сам колишній агент НАБУ.

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Що відомо про обшуки в Шевченка

Служба безпеки України шукає у мене вдома російські контрабандні товари військового призначення та звинувачує у створенні незаконних збройних формувань,

– повідомив агент НАБУ.

За його словами, у результаті обшуку працівники СБУ нічого не знайшли та не вилучили.

"Суд щодо міри запобіжного заходу, напевно, буде завтра (25 березня – 24 канал) – побачимось", – додав Шевченко.

Згодом він у коментарях уточнив, що мова йде про події 2018 року. Тоді Шевченко з ветеранами планував створити охоронну компанію для роботи на США в Сирії й Афганістані. Однак компанію так і не створили.

Що кажуть у СБУ

У Службі безпеки в коментарі 24 каналу підтвердили, що обшуки справді відбулися. Наразі тривають слідчі дії. Про всі деталі обіцяють повідомити згодом.