СБУ провела обшук в агента НАБУ Шевченка: закидають створення збройних формувань

Джерело:фейсбук Євгена Шевченка
В агента Національного антикорупційного бюро України Євгена Шевченка Служба безпеки України провела обшуки. Чоловіку інкримінують створення незаконних збройних формувань.
Про обшуки 24 березня у своєму помешканні повідомив сам колишній агент НАБУ.
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Служба безпеки України шукає у мене вдома російські контрабандні товари військового призначення та звинувачує у створенні незаконних збройних формувань,
– повідомив агент НАБУ.
За його словами, у результаті обшуку працівники СБУ нічого не знайшли та не вилучили.
"Суд щодо міри запобіжного заходу, напевно, буде завтра (25 березня – 24 канал) – побачимось", – додав Шевченко.
Згодом він у коментарях уточнив, що мова йде про події 2018 року. Тоді Шевченко з ветеранами планував створити охоронну компанію для роботи на США в Сирії й Афганістані. Однак компанію так і не створили.
У Службі безпеки в коментарі 24 каналу підтвердили, що обшуки справді відбулися. Наразі тривають слідчі дії. Про всі деталі обіцяють повідомити згодом.Нагадаємо, Шевченко був одним із з тих, хто першим повідомив про "вагнергейт". Крім того, він дав інтерв'ю розслідувачам видання Bellingcat.