СБУ проведе експертизу "плівок Медведчука – Суркова", – Баканов

На опублікованих ЗМІ аудіозаписах Віктор Медведчук і колишній помічник президента Росії Владислав Сурков у 2014 році обговорювали постачання електрики в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі. Служба безпеки України проведе експертизу цих записів.

Про те, що СБУ проведе експертизу "плівок Медведчука – Суркова", заявив її глава Іван Баканов.

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Експертиза записів розмов Медведчука та Суркова

Наразі цей запис не є належним доказом, він підлягає легалізації. Для цього будуть здійснені певні процесуальні дії, зокрема й експертиза,

– зазначив Баканов.

Він також додав, що поки не може сказати, які будуть подальші кроки щодо легалізації запису. Однак Баканов пообіцяв, що СБУ оприлюднить свою позицію щодо ситуації впродовж кількох днів.

Коротко про розмову Медведчука – Суркова

Розмову Віктора Медведчука й Владислава Суркова від 2014 року 25 лютого опублікувало видання "Цензор.НЕТ". Під час розмови політики обговорювали обмін полоненими, постачання електроенергії в окупований Крим та Петра Порошенка. Обговорюючи п'ятого президента України, Сурков просив Медведчука передати тому, що "він буде поводити себе добре".

та Петра Порошенка. Обговорюючи п'ятого президента України, Сурков просив Медведчука передати тому, що "він буде поводити себе добре". Після цієї розмови політики стали ключовими гравцями в переговорах щодо російсько-української війни. Медведчук представляв Україну на перемовинах у Мінську, а Сурков став "куратором Кремля з питань України".