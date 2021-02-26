На опублікованих ЗМІ аудіозаписах Віктор Медведчук і колишній помічник президента Росії Владислав Сурков у 2014 році обговорювали постачання електрики в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі. Служба безпеки України проведе експертизу цих записів.

Про те, що СБУ проведе експертизу "плівок Медведчука – Суркова", заявив її глава Іван Баканов.

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Експертиза записів розмов Медведчука та Суркова

Наразі цей запис не є належним доказом, він підлягає легалізації. Для цього будуть здійснені певні процесуальні дії, зокрема й експертиза,

– зазначив Баканов.

Він також додав, що поки не може сказати, які будуть подальші кроки щодо легалізації запису. Однак Баканов пообіцяв, що СБУ оприлюднить свою позицію щодо ситуації впродовж кількох днів.

Зверніть увагу! В Офісі Президента вважають, що скандальні записи – справжні. Заступник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що активним учасником цих переговорів був Петро Порошенко. Хоча його й не було на записах, однак прізвище президента активно називали Медведчук і Сурков.

Коротко про розмову Медведчука – Суркова