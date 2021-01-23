У Службі безпеки України і Офісі генерального прокурора заперечують інформацію щодо розшуку колишнього заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного. Інформація про втечу одного з підозрюваних нібито неправдива.

Таку інформацію заявили на брифінгу представник СБУ Анатолій Буліч та Офісу Генпрокурора Андрій Лисокобилка. Про це повідомляє 24 канал.

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Расюка затримали

Зокрема представник спецслужби підтвердив, що вчора, 22 січня, затримали співробітника "Альфи" Андрія Расюка. Його підозрювали в організації і підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова.

Інформацію про Нескоромного заперечили

Водночас те, що екзаступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, який втік після затримання, відомство заперечило.

Не відповідає дійсності інформація, що нібито хтось втік в наручниках з місця злочину,

– зазначив Буліч.

Також він заперечив те, що Нескоромному пред'являть підозру.

Мотиви дій підозрюваного

Представник Офісу генпрокурора заявив, що у справі є один підозрюваний – Андрій Расюк. Попри це, мотиви його дій силовики назвати відмовилися.

Хто такий Дмитро Нескоромний? Дмитро Нескоромний був на посаді заступника очільника СБУ з 1 липня по 8 листопада 2019 року. З 8 листопада по 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ. Наразі він перебуває у складі відомства, проте не займає жодної посади.

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