Не лише "1+1": у Зеленського уточнили, що перевірку пройшли всі канали

Джерело:"РБК-Україна"
Перевірка телеканалу "1+1" Службою безпеки Україні не є ситуативною. Схожі перевірки складу бенефіціарів пройшли всі українську канали.
Про це виданню у коментарі розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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За його словами, "1+1" проходив перевірку складу кінцевих бенефіціарів, як і будь-який інший телемовник. Подоляк пояснив, що це є обов'язковою вимогою до розкриття власників.
Тому склад власників пакетів акцій українських телеканалів добре відомий,
– зазначив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що співробітники СБУ перевіряють "1+1".