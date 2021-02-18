Не лише "1+1": у Зеленського уточнили, що перевірку пройшли всі канали
Перевірка телеканалу "1+1" Службою безпеки Україні не є ситуативною. Схожі перевірки складу бенефіціарів пройшли всі українську канали.
Джерело:"РБК-Україна"
Про це виданню у коментарі розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Перевірка каналів: що відомо
За його словами, "1+1" проходив перевірку складу кінцевих бенефіціарів, як і будь-який інший телемовник. Подоляк пояснив, що це є обов'язковою вимогою до розкриття власників.
Тому склад власників пакетів акцій українських телеканалів добре відомий,
– зазначив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що співробітники СБУ перевіряють "1+1".
Чому СБУ прийшло на "1+1"
- Подоляк повідомив, що Служба безпеки хоче перевірити, хто впливає на інформаційну політику каналу.
- Радник голови ОП зазначив, що це – стандартна ситуація для медіасередовища.
- У медіахолдингу відповіли, що не володіють інформацією про обшуки СБУ.
Блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne: коротко
- Раніше рішенням РНБО проти Тараса Козака (соратник Віктора Медведчука) ввели санкції. Обмеження поширилися і на його телеканали – мовлення припинили "112 Україна", ZIK і NewsOnе.
- Секретар РНБО Олексій Данілов згодом заявив, що каналів, які діють всупереч національним інтересам, багато. Однак, аби діяти, необхідно мати певні задокументовані докази.
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