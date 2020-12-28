СБУ прийшла з перевіркою у Харківську міськраду: причина
Працівники Служби безпеки України 28 грудня 2020 року прийшли з перевіркою у Харківську міську раду. Причиною такого візиту стала перевірка зберігання документів, які містять інформацію з обмеженим доступом.
СБУ у Харківській міськраді
СБУ проводить заходи із забезпечення охорони державної таємниці. Про це журналістам 24 каналу розповів речник Служби безпеки у Харківській області Владислав Абдула.
Цікаво У Харкові встановили рекорд – запалили найбільшу автоялинку в Україні: вражаючі фото й відео
Заходи спрямовані на здійснення контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, що містять інформацію з обмеженим доступом,
– сказав Абдула.
Він додав, що перевірка відбувається відповідно до компетенції СБУ та вимог закону про державну таємницю.
За словами речника відомства, у разі виявлення порушень у Харківській міськраді СБУ вживатиме відповідні заходи.
Що кажуть місцеві ЗМІ
За даними місцевого видання KHARKIV Today, СБУ планує не допустити узурпацію влади в Харкові. Якщо правоохоронці виявлять порушення режиму секретності в діяльності окремих керівників міської ради, відомство, мовляв, може анулювати цим особам допуск до держтаємниці.
Видання зауважило, що це автоматично призведе до неможливості виконання цими посадовцями своїх обов'язків, а надалі – до звільнення або переведення на інші посади.
Поділитися новиною