Працівники Служби безпеки України 28 грудня 2020 року прийшли з перевіркою у Харківську міську раду. Причиною такого візиту стала перевірка зберігання документів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

СБУ у Харківській міськраді

СБУ проводить заходи із забезпечення охорони державної таємниці. Про це журналістам 24 каналу розповів речник Служби безпеки у Харківській області Владислав Абдула.

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Заходи спрямовані на здійснення контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, що містять інформацію з обмеженим доступом,

– сказав Абдула.

Він додав, що перевірка відбувається відповідно до компетенції СБУ та вимог закону про державну таємницю.

За словами речника відомства, у разі виявлення порушень у Харківській міськраді СБУ вживатиме відповідні заходи.

Що кажуть місцеві ЗМІ

За даними місцевого видання KHARKIV Today, СБУ планує не допустити узурпацію влади в Харкові. Якщо правоохоронці виявлять порушення режиму секретності в діяльності окремих керівників міської ради, відомство, мовляв, може анулювати цим особам допуск до держтаємниці.

Видання зауважило, що це автоматично призведе до неможливості виконання цими посадовцями своїх обов'язків, а надалі – до звільнення або переведення на інші посади.

Зверніть увагу! Мер Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" 17 грудня. Наразі обов'язки глави міста тимчасово виконує секретар міськради Ігор Терехов.