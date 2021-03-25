СБУ прийшла з обшуками в офіс організації Медведчука "Український вибір"

Джерело:24 канал
СБУ та представники Офісу генпрокурора у четвер, 25 березня, проводять обшук в офісі громадської організації "Український вибір". Її пов'язують з кумом Володимира Путіна, нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
У коментарі 24 каналу в СБУ підтвердили інформацію про обшук та пообіцяли надати деталі дещо згодом.
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Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Кузьмін також розповів, що до суду за санкцією на обшук звернувся заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.
За словами Кузьміна, такими діями влада нечебто намагається залякати Медведчука та його вигнати з країни.
Нардеп від ОПЗЖ наголосив, що вважає кума Путіна "останнім бастіоном на шляху до повного захоплення влади в Україні".