СБУ викрила агента КДБ Білорусі, який організовував постачання зброї в Україну з Росії: відео

Джерело:пресслужба СБУ
Служба безпеки у Волинській області викрила та припинила діяльність агента КДБ Білорусі. Він мав завдання налагодити канал поставки зброї в Україну з Росії.
Чоловіка завербували білоруські спецслужби та цілеспрямовано маршрутизували на територію нашої держави для виконання розвідувальних завдань та організації іншої протиправної діяльності.
Читайте також Фінансували проросійських бойовиків: СБУ заблокувала понад 30 гральних закладів
Основним його завданням було налагодити канал постачання в Україну зброї та товарів військового призначення з Росії.
Також він повинен був збирати актуальну інформацію про ситуацію на кордоні, а саме:
Для досягнення мети агент КДБ Білорусі намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців ДПС України.
Затримали його під час чергового приїзду для зустрічі з начебто завербованим прикордонником. Наразі злочинцю оголосили про підозру у шпигунстві.