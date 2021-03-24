СБУ викрила агента КДБ Білорусі, який організовував постачання зброї в Україну з Росії: відео

Служба безпеки у Волинській області викрила та припинила діяльність агента КДБ Білорусі. Він мав завдання налагодити канал поставки зброї в Україну з Росії.

Чоловіка завербували білоруські спецслужби та цілеспрямовано маршрутизували на територію нашої держави для виконання розвідувальних завдань та організації іншої протиправної діяльності.

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Які саме завдання отримав агент

Основним його завданням було налагодити канал постачання в Україну зброї та товарів військового призначення з Росії.

Також він повинен був збирати актуальну інформацію про ситуацію на кордоні, а саме:

стан захищеності державного кордону України;

порядок його охорони;

технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України;

характеризуючі та компрометуючі дані на прикордонників і митників тощо.

Для досягнення мети агент КДБ Білорусі намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців ДПС України.

Затримали його під час чергового приїзду для зустрічі з начебто завербованим прикордонником. Наразі злочинцю оголосили про підозру у шпигунстві.