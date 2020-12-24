СБУ викрила й заблокувала діяльність антиукраїнської мережі, яку координували із-за кордону. Зловмисники начебто готувались до державного перевороту й створенню незаконних органів державної влади.

Правоохоронці підкреслюють, що це була доволі розгалужена мережа. Про викриття небезпечних зловмисників пише пресслужба СБУ.

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На жаль, не повідомляється яка саме країна зацікавлена у державних заколотах в Україні, але не важко здогадатися.

У зловмисників знайшли зброю та підроблені печатки Верховної Ради, президента та судової гілки влади.

Під час обшуків вилучено магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі, оргтехніку, мобільні пристрої та друковані матеріали, в яких містяться заклики до насильницького повалення конституційного ладу.