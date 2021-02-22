Працювали в Криму: у СБУ пояснили, чому запровадили санкції проти мережі "Спортмастер"

У Службі безпеки України пояснили причини запровадження санкцій щодо мережі "Спортмастер". За даними українських правоохоронців, це пов'язано з роботою магазинів у тимчасово окупованому Криму.

Як зазначили у СБУ, санкції запровадили на підставі інформації про роботу мережі в тимчасово окупованому Криму.

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Правоохоронці пояснили, що введенню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України. Його спрямували ще влітку 2019 року. Зазначається, що Міністерство закордонних справ України "неодноразово зверталося з відповідними нотами до держорганів Сінгапуру, які залишилися без розгляду і належного реагування".

Тому Рада нацбезпеки й ухвалила рішення про накладання санкцій проти російської мережі "Спортмастер". Сталося це 19 лютого 2021 року.

Що передбачають санкції

Проти Sportmaster Operations терміном на 3 роки запроваджується повна заборона:

торговельних операцій,

транзиту ресурсів,

польотів і перевезень територією України,

на ввезення її продукції безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав та застосовуються санкції щодо запобігання виведенню капіталів за межі України.

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Що відомо про "Спортмастер"

Бенефіціарами "Спортмастер-Україна" з частками 30,79% зазначені брати Микола та Володимир Фартушняки , ще таку саму частку контролює їхній партнер Олександр Михальський. Вони мають громадянство Мальти, але проживають у Швейцарії.

, ще таку саму частку контролює їхній партнер Вони мають громадянство Мальти, але проживають у Швейцарії. Загалом мережа "Спортмастер" представлена майже 500 магазинами в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані.

в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані. Компанія, за її даними, входить до 10 світових спортивних ритейлерів і є найбільшою у Східній Європі.

На офіційному російському та білоруському сайтах компанії розміщена карта, на якій окупований Крим зображений як частина Росії.