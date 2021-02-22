Працювали в Криму: у СБУ пояснили, чому запровадили санкції проти мережі "Спортмастер"

Джерело:Інтерфакс-Україна
У Службі безпеки України пояснили причини запровадження санкцій щодо мережі "Спортмастер". За даними українських правоохоронців, це пов'язано з роботою магазинів у тимчасово окупованому Криму.
Як зазначили у СБУ, санкції запровадили на підставі інформації про роботу мережі в тимчасово окупованому Криму.
Важливо Ігнорують санкції: в Україні продовжують працювати магазини "Спортмастер"
Правоохоронці пояснили, що введенню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України. Його спрямували ще влітку 2019 року. Зазначається, що Міністерство закордонних справ України "неодноразово зверталося з відповідними нотами до держорганів Сінгапуру, які залишилися без розгляду і належного реагування".
Тому Рада нацбезпеки й ухвалила рішення про накладання санкцій проти російської мережі "Спортмастер". Сталося це 19 лютого 2021 року.
Проти Sportmaster Operations терміном на 3 роки запроваджується повна заборона:
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