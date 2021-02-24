Виступав на російських і медведчуківських каналах: пропагандисту Дудкіну повідомили про підозру

Слідчі Служби безпеки України вважають, що за завданням кураторів Юрій Дудкін створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів та окремі блогери, які фінансувалися з Росії. Через діяльність на користь окупанта псевдоексперта звинуватили у держзраді.

У групах соціальних мереж та ютуб-каналах пропагандист поширював замовний контент, зокрема від своїх координаторів з російських "Первого канала" та агенції News Front.

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Що ще відомо про його діяльність на користь Росії

Судячи з відео, йдеться про Юрія Дудкіна. Так званий "експерт" особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах.

Там він не лише сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й систематично отримував за це грошову винагороду від замовників.

Зокрема, пропагандист заявляв, що так званий "референдум" у Криму, результати якого не визнала жодна цивілізована країна, довели, що "півострів – російська земля".

Окрім російських, він засвітився і на каналах медіахолдингу з орбіти Віктора Медведчука.

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Йому повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили пропагандисту про підозру за 2 статтями: про державну зраду, а також порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності тощо.

СБУ повідомила про підозру пропагандисту: відео його пропаганди