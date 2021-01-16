Служба безпеки України викрила одного з командирів незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти сил АТО та ООС. Зловмисник – уродженець Черкас.

Деталі розслідування

Підозрюваний приєднався до терористичних угрупувань у 2014 році. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Читайте також Виготовляли кустарно: СБУ викрила постачальників снарядів для армії – фото

Ватажки терористів призначили його командиром так званого "взводу 11 окремого мотострілецького підрозділу", який чинив збройний супротив українським військовим підрозділам,

– наголосили у СБУ.

Слідчі органів безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру за участь у терористичній групі.

Наразі триває слідство для перевірки інших фактів протиправної діяльності фігуранта і притягнення його до відповідальності.

Кому ще з окупантів нещодавно СБУ оголосила підозру