СБУ повідомила про підозру командиру угруповання бойовиків
Служба безпеки України викрила одного з командирів незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти сил АТО та ООС. Зловмисник – уродженець Черкас.
Деталі розслідування
Підозрюваний приєднався до терористичних угрупувань у 2014 році. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
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Ватажки терористів призначили його командиром так званого "взводу 11 окремого мотострілецького підрозділу", який чинив збройний супротив українським військовим підрозділам,
– наголосили у СБУ.
Слідчі органів безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру за участь у терористичній групі.
Наразі триває слідство для перевірки інших фактів протиправної діяльності фігуранта і притягнення його до відповідальності.
Кому ще з окупантів нещодавно СБУ оголосила підозру
- Георгію Рижиху, який до окупації Донбасу працював в українській прикордонній службі, тепер загрожує до 15 років в'язниці. З 2015 року він перебуває у складі терористичного формування. Фігурант нібито є так званим "начальником служби" та контролює кордон, який захопили бойовики.
- Підозру також оголосили двом бойовиках із підконтрольних Росії формувань "Сомалі" та "Кольчуга", які воюють на Донбасі.
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