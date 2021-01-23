Служба безпеки України підтвердила інформацію про затримання свого працівника та попередження вбивства іншого співробітника спецслужби. Усі деталі обіцяють оприлюднити після завершення слідчих та оперативних заходів.

Офіційне підтвердження затримання працівника СБУ

Служба приділяє окрему увагу системній протидії порушенням закону та проявам корупції, зокрема, коли це стосується чинних чи колишніх співробітників. Про це повідомили у телеграмі СБУ.

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Там додали, що притягнення винних до відповідальності не залежить від їхніх звань, посад чи вислуги років. Адже безкарність буває лише тимчасовою.

У межах цієї роботи вчора (22 січня – 24 канал) проведено слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме – попереджено вбивство співробітника спецслужби,

– йдеться у повідомленні.

Наразі затримали 1 чинного працівника СБУ.

Офіційну інформацію щодо цього обіцяють надати згодом – після завершення всіх слідчих та оперативних заходів.

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