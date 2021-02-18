СБУ перевіряє "1+1", аби дізнатись, хто впливає на канал, – Офіс Президента

Служба безпеки України здійснює перевірку телеканалу "1+1". У СБУ мають з'ясувати, хто здійснює вплив на політику мовника та є бенефіціарієм.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Поки значних проблем у роботі телеканалів не бачать

В Офісі Президента наразі не бачать проблем у роботі телеканалу. "1+1" начебто "грає у політику". Проте, за словами Подоляка, це абсолютно нормально для конкурентного середовища медіа.

Вони (СБУ – 24 канал) повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління виявляється, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій,

– заявив Подоляк.

Всі канали – проукраїнські, – Подоляк

Також в Офісі Президента поки не розповіли, чи є порушення в діяльності існуючих українських каналів. Кажуть – очевидних проблем, які були в пулу Медведчука, немає.

Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука,

– зауважив Подоляк.

Раніше припинили мовлення "112 Україна", ZIK та NewsOne

У 2020 році СБУ уже проводила обшуки на "1+1" . Справа стосувалась прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Підозрювали, що записів можуть бути причетні журналісти.

Зазначимо, що рішенням РНБО проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака ввели санкції. Козак – один з найближчих соратників Медведчука. Обмеження стосувалось і телеканалів, власником яких є Козак. Так, мовлення припинили "112 Україна", ZIK і NewsOnе.

Секретар РНБО Олексій Данілов згодом заявив, що каналів, які діють всупереч національним інтересам, багато. Проте для того, аби робити певні кроки, Раді нацбезпеки, потрібні докази та відповідні документи.