Служба безпеки України здійснює перевірку телеканалу "1+1". У СБУ мають з'ясувати, хто здійснює вплив на політику мовника та є бенефіціарієм.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Поки значних проблем у роботі телеканалів не бачать

В Офісі Президента наразі не бачать проблем у роботі телеканалу. "1+1" начебто "грає у політику". Проте, за словами Подоляка, це абсолютно нормально для конкурентного середовища медіа.

Вони (СБУ – 24 канал) повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління виявляється, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій,

– заявив Подоляк.

Всі канали – проукраїнські, – Подоляк

Також в Офісі Президента поки не розповіли, чи є порушення в діяльності існуючих українських каналів. Кажуть – очевидних проблем, які були в пулу Медведчука, немає.

Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука,

– зауважив Подоляк.

Цікаво! У 2020 році СБУ уже проводила обшуки на "1+1". Справа стосувалась прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Підозрювали, що записів можуть бути причетні журналісти.

Раніше припинили мовлення "112 Україна", ZIK та NewsOne

Зазначимо, що рішенням РНБО проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака ввели санкції. Козак – один з найближчих соратників Медведчука. Обмеження стосувалось і телеканалів, власником яких є Козак. Так, мовлення припинили "112 Україна", ZIK і NewsOnе.

Секретар РНБО Олексій Данілов згодом заявив, що каналів, які діють всупереч національним інтересам, багато. Проте для того, аби робити певні кроки, Раді нацбезпеки, потрібні докази та відповідні документи.