СБУ перевіряє "1+1", аби дізнатись, хто впливає на канал, – Офіс Президента
Служба безпеки України здійснює перевірку телеканалу "1+1". У СБУ мають з'ясувати, хто здійснює вплив на політику мовника та є бенефіціарієм.
Джерело:"РБК-Україна"
Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Поки значних проблем у роботі телеканалів не бачать
В Офісі Президента наразі не бачать проблем у роботі телеканалу. "1+1" начебто "грає у політику". Проте, за словами Подоляка, це абсолютно нормально для конкурентного середовища медіа.
Вони (СБУ – 24 канал) повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління виявляється, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій,
– заявив Подоляк.
Всі канали – проукраїнські, – Подоляк
Також в Офісі Президента поки не розповіли, чи є порушення в діяльності існуючих українських каналів. Кажуть – очевидних проблем, які були в пулу Медведчука, немає.
Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука,
– зауважив Подоляк.
Раніше припинили мовлення "112 Україна", ZIK та NewsOne
Зазначимо, що рішенням РНБО проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака ввели санкції. Козак – один з найближчих соратників Медведчука. Обмеження стосувалось і телеканалів, власником яких є Козак. Так, мовлення припинили "112 Україна", ZIK і NewsOnе.
Секретар РНБО Олексій Данілов згодом заявив, що каналів, які діють всупереч національним інтересам, багато. Проте для того, аби робити певні кроки, Раді нацбезпеки, потрібні докази та відповідні документи.
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