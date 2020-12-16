У Миколаєві контррозвідники Служби безпеки України попередили спробу експорту з України в одну з країн Близького Сходу авіаційного обладнання. Ним комплектують військово-транспортні літаки.

Прилади заховали серед бортового обладнання літака, який після проходження технічного обслуговування мав вилетіти за межі України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Що відомо про незаконну оборудку

За інформацією оперативників спецслужби, спланували незаконний експорт обладнання керівництво однієї з українських транспортних авіакомпаній, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях у країни Близького Сходу та Африку.

Вони приховали військову продукцію від митного огляду серед бортового обладнання літака.



На Близький Схід з України намагалися вивезти деталі до військових літаків / Фото СБУ



На Близький Схід з України намагалися вивезти деталі до військових літаків / Фото СБУ

Після проходження технічного обслуговування літак мав вилетіти за межі України.

Водночас у компанії не було відповідних дозвільних документів на експорт військового авіаобладнання.

Знайдені прилади скерували на експертизу.

Після висновку експертів правоохоронці розпочнуть кримінальне провадження за статтею про порушення міжнародних перевезень.



На Близький Схід з України намагалися вивезти деталі до військових літаків / Фото СБУ