Арсен Аваков заявив, що в Україні триває інформаційна війна. Блокування телеканалів ZIK, 112 і Newsone є захистом від "інформаційної отрути".

Джерело: "Право на владу" на 1+1

За словами глави Міністерства внутрішніх справ Авакова, Зеленського вистачило політичної волі, щоб ввести санкції проти телеканалів Віктора Медведчука. Для дій президента є усі законні підстави.

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Аваков наголосив, що наразі не мовиться про кримінальний процес. Рішення Ради національної безпеки і оборони України є підставою для введення санкцій. Це закріплено у Конституції України.

Блокування діяльності відбулося на підставі доказів із 2 періодів: від 2018 року та того, що відбувається наразі.

За словами Авакова, є засекречені та відкриті матеріали.

Найближчим часом СБУ зможе надати відкриті документи, з яких усім все буде зрозуміло,

– наголосив Аваков.

Подальший розвиток подій залежить від тактики, яку обере слідство, а згодом – прокурор.

Окрім того, Аваков заявив, що низку українських видань фінансують за гроші, зароблені на території окупованого Донбасу.

"Це неприпустима ситуація. Я попрошу не плутати свободу слова та пропагандистську отруту, яку ми отримуємо коштом фінансування держави-агресора", – зауважив глава МВС.

Дивіться відео виступу Авакова:

ZIK, 112 і Newsone заблокували: що відомо

2 січня РНБО ввела санкції про блокування телеканалів ZIK, 112 і Newsone.

Указ підписав президент Володимир Зеленський. Своє рішення він аргументував тим, що Україні необхідно боротися за правду в інформаційній війні.