Інформаційна отрута: СБУ оприлюднить "секретні матеріали" про канали Медведчука
Арсен Аваков заявив, що в Україні триває інформаційна війна. Блокування телеканалів ZIK, 112 і Newsone є захистом від "інформаційної отрути".
Джерело: "Право на владу" на 1+1
За словами глави Міністерства внутрішніх справ Авакова, Зеленського вистачило політичної волі, щоб ввести санкції проти телеканалів Віктора Медведчука. Для дій президента є усі законні підстави.
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Аваков наголосив, що наразі не мовиться про кримінальний процес. Рішення Ради національної безпеки і оборони України є підставою для введення санкцій. Це закріплено у Конституції України.
Блокування діяльності відбулося на підставі доказів із 2 періодів: від 2018 року та того, що відбувається наразі.
За словами Авакова, є засекречені та відкриті матеріали.
Найближчим часом СБУ зможе надати відкриті документи, з яких усім все буде зрозуміло,
– наголосив Аваков.
Подальший розвиток подій залежить від тактики, яку обере слідство, а згодом – прокурор.
Окрім того, Аваков заявив, що низку українських видань фінансують за гроші, зароблені на території окупованого Донбасу.
"Це неприпустима ситуація. Я попрошу не плутати свободу слова та пропагандистську отруту, яку ми отримуємо коштом фінансування держави-агресора", – зауважив глава МВС.
Дивіться відео виступу Авакова:
ZIK, 112 і Newsone заблокували: що відомо
- 2 січня РНБО ввела санкції про блокування телеканалів ZIK, 112 і Newsone.
- Указ підписав президент Володимир Зеленський. Своє рішення він аргументував тим, що Україні необхідно боротися за правду в інформаційній війні.
- Рішення президента викликало схвальні відгуки у світовій спільноті.
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