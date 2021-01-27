СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації замовного вбивства

27 січня 2021 , 20:04
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Служба безпеки України 27 січня оголосила Дмитру Нескоромному підозру в організації замовного вбивства. Нескоромний вирішив вбити начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Джерело: телеграм-канал СБУ

Серед доказів є аудіо та відеоматеріали розмов Нескоромного, а також відповідні світлини.

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Деталі від СБУ

  • Мотивом для організації вбивства могло стати бажання кар'єрного зросту.
  • Нескоромний планував обійняти високу посаду у керівництві СБУ. Єдиною перешкодою для підозрюваного був власне Наумов.
  • Окрім того, Наумов був проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ.
  • Тоді Нескоромний спільно з фахівцем з Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішив вбити Наумова.
  • Нескоромний та Расюк встигли обговорити деталі вбивства. Зокрема, виконавців майбутнього злочину.
  • Від жовтня 2020 до січня 2021 Расюк шукав виконавців вбивства.
  • Упродовж цих місяців за Наумовим стежили найманці, яким Расюк платив.
Зверніть увагу! Расюка затримали ще 22 січня. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне.

Реакція Нескоромного

Нескоромний у своєму телеграм-каналі заявив, що підлеглі Івана Баканова (глава СБУ) ломляться до його квартири. За словами підозрюваного, у помешканні наразі перебуває виключно його сім'я.

Обшуки СБУ Нескоромний називає спробою його залякати.

Не думаю, що в СБУ не знають процесуальне законодавство – мабуть там, просто з переляку переплутали Україну з ЄС,
– заявив підозрюваний.

Расюк обговорює організацію замовного вбивства Наумова: дивіться відео

Зустріч Нескоромного та Расюка: дивіться відео

Нескоромний організовує вбивство Наумова / Фото СБУ

Коментар СБУ: дивіться відео