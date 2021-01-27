СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації замовного вбивства

Служба безпеки України 27 січня оголосила Дмитру Нескоромному підозру в організації замовного вбивства. Нескоромний вирішив вбити начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Джерело: телеграм-канал СБУ
Серед доказів є аудіо та відеоматеріали розмов Нескоромного, а також відповідні світлини.
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Нескоромний у своєму телеграм-каналі заявив, що підлеглі Івана Баканова (глава СБУ) ломляться до його квартири. За словами підозрюваного, у помешканні наразі перебуває виключно його сім'я.
Обшуки СБУ Нескоромний називає спробою його залякати.
Не думаю, що в СБУ не знають процесуальне законодавство – мабуть там, просто з переляку переплутали Україну з ЄС,
– заявив підозрюваний.
Расюк обговорює організацію замовного вбивства Наумова: дивіться відео
Зустріч Нескоромного та Расюка: дивіться відео
Нескоромний організовує вбивство Наумова / Фото СБУ
Коментар СБУ: дивіться відео