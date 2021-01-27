СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації замовного вбивства

Служба безпеки України 27 січня оголосила Дмитру Нескоромному підозру в організації замовного вбивства. Нескоромний вирішив вбити начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Джерело: телеграм-канал СБУ

Серед доказів є аудіо та відеоматеріали розмов Нескоромного, а також відповідні світлини.

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Деталі від СБУ

Мотивом для організації вбивства могло стати бажання кар'єрного зросту.

Нескоромний планував обійняти високу посаду у керівництві СБУ. Єдиною перешкодою для підозрюваного був власне Наумов.

Окрім того, Наумов був проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ.

Тоді Нескоромний спільно з фахівцем з Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішив вбити Наумова.

Нескоромний та Расюк встигли обговорити деталі вбивства. Зокрема, виконавців майбутнього злочину.

Від жовтня 2020 до січня 2021 Расюк шукав виконавців вбивства.

Упродовж цих місяців за Наумовим стежили найманці, яким Расюк платив.

Реакція Нескоромного

Расюка затримали ще 22 січня . Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне.

Нескоромний у своєму телеграм-каналі заявив, що підлеглі Івана Баканова (глава СБУ) ломляться до його квартири. За словами підозрюваного, у помешканні наразі перебуває виключно його сім'я.

Обшуки СБУ Нескоромний називає спробою його залякати.

Не думаю, що в СБУ не знають процесуальне законодавство – мабуть там, просто з переляку переплутали Україну з ЄС,

– заявив підозрюваний.

Расюк обговорює організацію замовного вбивства Наумова: дивіться відео

Зустріч Нескоромного та Расюка: дивіться відео

Нескоромний організовує вбивство Наумова / Фото СБУ

Коментар СБУ: дивіться відео