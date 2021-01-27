СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації замовного вбивства
Служба безпеки України 27 січня вручила Дмитру Нескоромному підозру в організації замовного вбивства. Нескоромний вирішив вбити начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Джерело: телеграм-канал СБУ
Серед доказів є аудіо та відеоматеріали розмов Нескоромного, а також відповідні світлини.
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Деталі від СБУ
- Мотивом для організації вбивства могло стати бажання кар'єрного зросту.
- Нескоромний планував обійняти високу посаду у керівництві СБУ. Єдиною перешкодою для підозрюваного був власне Наумов.
- Окрім того, Наумов був проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ.
- Тоді Нескоромний спільно з фахцівцем з Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішив вбити Наумова.
- Нескоромний та Расюк встигли обговорити деталі вбивства. Зокрема, виконавців майбутнього злочину.
- Від жовтня 2020 до січня 2021 Расюк шукав виконавців вбивства.
- Упродовж цих місяців за Наумовим стежили найманці, яким Расюк платив.
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