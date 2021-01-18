СБУ оголосила в розшук ватажка угруповання бойовиків: фото
Служба безпеки України повідомила про підозру та оголосила в розшук ватажка підконтрольних Росії луганських бойовиків. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Чоловік наразі переховується від правосуддя на непідконтрольній українському уряду території. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
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Українська контррозвідка зафіксувала його злочини
Контррозвідка та слідчі спецслужби встановили, що у 2014 році бойовик приєднався до незаконних збройних формувань та брав активну участь в організації захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області.
Окрім цього, у 2014 – 2015 роках брав участь в бойових діях проти українських військових. Він створив та очолив угрупування так званий "15-й батальйон територіальної оборони "Брянка СССР".
Російський найманець / Фото пресцентру СБУ
Що загрожує бойовику
Окупанту за його дії загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі Служби безпеки заочно повідомили російському найманцю про підозру. Наразі у межах спеціального досудового розслідування тривають заходи щодо документування протиправної діяльності чоловіка та притягнення його до відповідальності.
Ситуація на Донбасі
- За минулу добу, 17 січня, російські окупаційні війська 2 рази порушили режим тиші на Донбасі.
- Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.
- Бойовики зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли Широкине.
- Станом на ранок 18 січня російські найманці бойової активності не проявляли.
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