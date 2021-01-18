Служба безпеки України повідомила про підозру та оголосила в розшук ватажка підконтрольних Росії луганських бойовиків. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Чоловік наразі переховується від правосуддя на непідконтрольній українському уряду території. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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Українська контррозвідка зафіксувала його злочини

Контррозвідка та слідчі спецслужби встановили, що у 2014 році бойовик приєднався до незаконних збройних формувань та брав активну участь в організації захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області.

Окрім цього, у 2014 – 2015 роках брав участь в бойових діях проти українських військових. Він створив та очолив угрупування так званий "15-й батальйон територіальної оборони "Брянка СССР".



Російський найманець / Фото пресцентру СБУ

Що загрожує бойовику

Окупанту за його дії загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі Служби безпеки заочно повідомили російському найманцю про підозру. Наразі у межах спеціального досудового розслідування тривають заходи щодо документування протиправної діяльності чоловіка та притягнення його до відповідальності.

Ситуація на Донбасі

За минулу добу, 17 січня, російські окупаційні війська 2 рази порушили режим тиші на Донбасі.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.

Бойовики зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли Широкине.

Станом на ранок 18 січня російські найманці бойової активності не проявляли.